Samstag, 03. August 2019

Körperverletzungen und Verstöße gegen Waffen- und Betäubungsmittelgesetze

Zwei Personen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen. Foto: TAH/Themenfoto

Kreis Höxter. In der ersten Nacht des Brakeler Annentags vom Freitag, 2. August, auf Sonnabend, 3. August, musste die Polizei Strafanzeigen wegen Körperverletzungen sowie Verstößen gegen Bestimmungen zum Waffenbesitz und Handel mit Betäubungsmitteln aufnehmen. Kurz vor 1 Uhr fiel einer Fußstreife der Polizei eine Person auf, die offensichtliche Rauschmittel konsumierte. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, wurde er nach Dokumenten durchsucht. Dabei wurden verpackte Betäubungsmittel sowie abgezähltes Geld aufgefunden, was den Verdacht des Handels mit Rauschgift begründete. Der Mann, dessen Identität vor Ort nicht festgestellt werden konnte, wurde in Gewahrsam genommen. Ebenso wurde ein 25-Jähriger aus Bad Driburg in Gewahrsam genommen, da er auf dem Festgelände gegen 4 Uhr randaliert. Bei der Durchsuchung dieses Mannes wurde ein verbotener Schlagring gefunden, der sichergestellt wurde. Zur Ausnüchterung musste er in der Zelle im Polizeigewahrsam schlafen. Daneben wurden drei Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten aufgenommen, wobei in einem Fall ein 19-Jähriger aus Borgentreich unvermittelt und ohne offensichtlichen Grund von einem Unbekannten mit einer abgebrochenen Glasflasche derart am Arm verletzt wurde, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.