Sonntag, 31. Mai 2020

Kohlenberg: Landwirtschaft und Naturschutz sind kein Widerspruch

Diese Rinder von Frank Kohlenberg machen das, was maschinell durch den Menschen gar nicht leistbar wäre. Durch das Begrasen der Fläche verhindern sie eine Verbuschung. Foto: Thomas Wille

Kreis Holzminden. Nach den strittigen Äußerungen von Bundesumweltministerin Svenja Schulze in Richtung der Landwirtschaft wird nun von immer mehr Seiten Kritik laut. Auch Holzmindener Landwirte fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt und verweisen auf ihren Anteil am Naturschutz. Es sind Sätze wie diese, die Frank Kohlenberg so ärgern: „Vor allem in der Agrarlandschaft geht es der Natur dagegen besorgniserregend schlecht.“ Mit solchen und anderen Aussagen zog sich Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Zorn der Landwirte auf sich.

