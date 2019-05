Montag, 13. Mai 2019

Kokelnder Humushaufen sorgt für Feuerwehreinsatz

Der Komposthaufen muss sich selbst entzündet haben. Fotos: spe

Holzminden. Gemeldet wurde gegen 5.30 Uhr am frühen Montagmorgen eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Entsorgungszentrums. Die Freiwillige Feuerwehr Holzminden mit allein sechs Fahrzeugen, Rettungsdienst und Polizei eilten zum Dammbruch. Wie sich schnell herausstellte, war es nicht das Entsorgungszentrum, in dem es brannte, sondern ein großer Humus- und Komposthaufen auf dem Sammelplatz der Recyclingfirma Giesecke. Durch Selbstentzündung muss sich der Brand entwickelt haben. Es qualmte bald weithin sichtbar. Der Erstangriff wurde unter Amtemschutz mit Wasser aus den Löschfahrzeugen vorgenommen. Ein Bagger der Firma soll den Haufen nun auseinanderziehen, damit die Wehr unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Nolte an den Brandherd gelang. Gefahr für Mensch und Umwelt besteht nicht. (spe)