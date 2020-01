Donnerstag, 23. Januar 2020

Kommt das „Ding des Jahres“ aus Holzminden?

Das Berufliche Gymnasium kämpft mit dem „Energy Floor“ in der ProSieben-Show um den Einzug ins Finale. Foto: bs

Holzminden. Ministerpräsident Weil ist von dem Fußboden begeistert, sein Kabinett (das ihn auf der IdeenExpo testete) regelrecht elektrisiert – jetzt wollen die Erfinder auf dem Kiesberg mit dem „Energy Floor“ das „Ding des Jahres“ machen. Die Tüftler des Beruflichen Gymnasiums Holzminden sind in die ProSieben-Show eingeladen worden. In der dritten Staffel, die am Mittwoch, 29. Januar, um 20.15 Uhr auf ProSieben startet, werden zum ersten Mal auch zehn Jugend-Erfindungen vorgestellt. Die Schüler der Georg-von-Langen-Schule werden dann mit Moderator Joko Winterscheidt plaudern, versuchen, Expertin Lea-Sophie Cramer zu überzeugen und Moderatorin Lena Gercke zu begeistern. Fünf Sendetermine, jeweils mittwochs sind geplant. Ob es die Erfinder vom Kiesberg ins Finale schaffen?

Tim Zentgraff und Kevin Dick, Schüler des Beruflichen Gymnasiums Technik, müssen es eigentlich wissen. Denn die Aufzeichnungen für die dritte Staffel sind bereits erfolgt, die beiden haben mit den Fernsehstars vor der Kamera gestanden. Doch die Schüler sind, ebenso wie ihre Lehrkräfte Stephan Oppermann, Thorsten Pahl und Martin Häusler, von Erfinder und Produzent von „Das Ding des Jahres“, Stefan Raab mit Raab TV, zum strikten Schweigen verdonnert worden. Und auch beim Pressetermin auf dem Kiesberg geben sie mit keinem Wort preis, ob und wie weit sie es geschafft haben mit ihrem „Ding des Jahres“. Die einzige Auskunft, die Kevin Dick gibt: „Ich fand das richtig cool“. (bs).

