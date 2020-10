Sonntag, 04. Oktober 2020

Kommunalaufsicht bestätigt Beschluss: Nichtwahl von Silvia Storll ist rechtmäßig

Ein peinlicher Moment für alle Beteiligten in der jüngsten Ratssitzung: Silvia Storll (rechts) ist nach vorn gekommen, soll sich auf Wunsch des Bürgermeisters persönlich vorstellen. Der Rat lässt es nicht zu. Foto: spe

Holzminden. Der Beschluss des Stadtrates Holzminden am 15. September zur Nichtwahl Silvia Storlls als neue Erste Stadträtin der Stadt Holzminden ist von der Kommunalaufsicht als rechtskonform bewertet worden. Er sei kommunalaufsichtlich nicht zu beanstanden, schreibt Kreisjustiziar Rainer Stecker an Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul. Dieser hatte um kommunalaufsichtliche Prüfung des Vorgangs und des Beschlusses gebeten. Auf den Punkt gebracht lautet das Ergebnis demnach: Wahl ist Wahl – oder in diesem Fall: Nichtwahl ist Nichtwahl.

Auf Anfrage des TAH zum Ergebnis der Prüfung teilt die Pressestelle des Landkreises Holzminden mit: „Die Wahlentscheidung ist rechtmäßig und daher nicht zu beanstanden. Wesentliche Gründe sind, dass die Feststellung des Tagesordnungspunktes zu Beginn der Sitzung bindend war und der Tagesordnungspunkt nicht mehr einseitig zurückgenommen werden konnte. Aus seinem Recht heraus, Entscheidungen in Geschäftsordnungsfragen zu treffen, war der Rat auch befugt, die Vorstellung der Bewerberin abzulehnen.“

Jürgen Daul spielt den Ball zurück zu den Ratspolitikern: „Es dürfte als wohl einmaliger Vorgang bewertet werden, dass ein Stadtrat bei einer so herausragenden Stellenbesetzung mit allen Mitteln eine persönliche Vorstellung der Kandidatin zu verhindern sucht. Zu Recht fragen sich die Bürger und erwarten eine Antwort: Warum tut der Rat dies oder was befürchtet er? In allen Wahlversprechen von den bei der letzten Kommunalwahl angetretenen Kandidaten findet sich die feste Zusage nach Transparenz und Bürgernähe. Auch hier fragt sich die Öffentlichkeit: Warum wird den Bürgern die Möglichkeit verwehrt, sich ein eigenes Bild von der Kandidatin durch eine Vorstellung in einer Ratssitzung zu machen? Was steckt dahinter?“ (spe)

