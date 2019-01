Donnerstag, 31. Januar 2019

Komparsen für Kinofilm „Zwischen uns die Mauer“ gesucht

Holzminden. Aus Anlass der anstehenden Dreharbeiten für den Kinofilm „Zwischen uns die Mauer“ werden Komparsen und Kleindarsteller aus Holzminden gesucht. Gedreht werden soll im März/April unter der Regie von Norbert Lechner (unter anderem „ENTE GUT! Mädchen allein zu Haus“, „Tom und Hacke“, „Toni Goldwascher“) in Holzminden, im Raum Detmold und in Ostwestfalen. Die Low-Budget-Kinoproduktion basiert auf dem gleichnamigen Roman von Katja Hildebrandt, einem Jugendbuch, und spielt in den 1980er Jahren. Als Komparsen gesucht werden Frauen und Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren und von 30 bis 50 Jahren. Auch für Kinder zwischen drei und sechs Jahren gibt es Komparsenrollen. (spe)

