Mittwoch, 08. Januar 2020

Kompetenzen für Onlinewirtschaft: ZZHH lädt zur Tagung nach Holzminden ein

Seminarsituation: Fachkräfte im Handel brauchen Kompetenzen für Onlinewirtschaft. Foto: ZZHH

Holzminden. Der Boom im Onlinehandel führt dazu, dass immer mehr Fachkräfte für den modernen und digitalen Handel bereits in der dualen Berufsausbildung mit Kompetenzen ausgestattet werden müssen. Das Zukunftszentrum Holzminden-Höxter (ZZHH) lädt Schulleitungen, Abteilungsleitungen und Lehrpersonen, Ausbilder in der dualen Berufsausbildung und interessierte Vertreter von Betrieben, Verbänden und Kammern, Akteure im Handlungsfeld Berufsausbildung sowie Vertreter der zuständigen Ministerien zur Tagung „Einführung in und Organisation von digitalen Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich Onlinevertrieb“ nach Holzminden ein. Die Tagung findet am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Februar, an der Georg-von-Langen-Schule, Berufsbildende Schulen in Holzminden statt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 9. Januar