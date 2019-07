Freitag, 26. Juli 2019

Koniferen-Hecke in Boffzen gerät in Brand

Die Hecke brannte lichterloh.

Boffzen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Freitagmorgen eine Koniferen-Hecke in Brand geraten. Es war gegen 4.45 Uhr, als der Alarm bei den Einsatzkräften der Ortsfeuerwehr Boffzen auflief. Wie Gemeindebrandmeister Philipp Pedall hierzu mitteilte, standen beim Eintreffen der Brandschützer an der Bahnhofstraße in Boffzen circa 20 Meter einer etwa 50 Meter langen Hecke lichterloh in Flammen. Unter Atemschutz löschen die Kräfte den Brand, dessen Flammen meterhoch in den Himmel loderten, mit reichlich Löschwasser ab. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte zum Glück eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Insgesamt waren hier rund 16 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Beamte der Polizei nahmen ihre Ermittlungen zur möglichen Brandursache auf. Über die Höhe des entstanden Sachschadens liegen keine Angaben vor. (gl)