Samstag, 01. August 2020

Koniferenhecke in Lüerdissen fängt Feuer

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte Schlimmeres. Foto: gl

Lüerdissen. Eine in Brand geratene Koniferenhecke hat am Sonnabend, 1. August, einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Es war gegen 18.50 Uhr, als der Alarm die Brandschützer der Ortsfeuerwehren Lüerdissen, Dielmissen, Oelkassen und Eschershausen erreichte. Gemeldet wurde ein Heckenbrand im Bereich der Dielmisser Straße am Ortseingang von Lüerdissen. Als die ersten Einsatzkräfte unter Leitung des Ortsbrandmeisters Torsten Gutacker an der Einsatzstelle im Kirchweg eintrafen, standen dort rund 15 Meter Hecke an einer Grundstücksgrenze im Flammen. Zudem drohten die Flammen auf einen Gartenunterstand und ein angrenzendes Weizenfeld überzugreifen. Mit reichlich Löschwasser war der Brand schnell unter Kontrolle und konnte vollständig abgelöscht werden. Eigenen Angaben zufolge hatte der Grundstückseigentümer Unkraut im Bereich der Hecke abgeflammt und vermutlich dadurch das Feuer ausgelöst. Neben den 55 Einsatzkräften der vier Wehren waren noch ein Rettungswagen und die Polizei vor Ort. Gegen 19.30 Uhr konnten die Helfer den Einsatz beenden und abrücken. (gl)