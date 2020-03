Sonntag, 22. März 2020

Kontrollen in der „Geisterstadt“ Holzminden

Mitarbeiter des Holzmindener Ordnungsamtes auf Kontrollgang durch die Innenstadt. Foto. bs

Holzminden. Fast täglich werden die Regelungen zur Eindämmung der Corona-Krise verschärft. Ab sofort dürfen sich beispielsweise nicht mehr als zwei Personen „versammeln“. Die meisten Kreis-Holzmindener zeigten am Wochenende Verständnis für diese Maßnahmen und hielten sich sehr diszipliniert an die Auflagen. Bis auf den Wochenmarkt, auf dem die Abstände ganz vorbildlich eingehalten wurden, glich Holzmindens Innenstadt am Wochenende beinahe einer Geisterstadt. Dass die Regeln kreisweit eingehalten werden, dafür sorgen Kontrollen durch Mitarbeiter der Ordnungsämter. So wie auf dem Foto in Holzminden sind überall Kontrolleure unterwegs, um Missverständnisse aufzuklären und Verstöße aufzudecken. (rei)