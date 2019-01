Donnerstag, 31. Januar 2019

Konzert „Festival der Blasmusik“ ist ausverkauft

Holzminden. Wie die Organisatoren der Veranstaltung mitteilen, sind sämtliche Karten für das 20. Festival der Blasmusik, dem Konzert der drei Blasorchester aus Bödexen, Brenkhausen und Stahle am 10. März in der Stadthalle Holzminden bereits vergriffen. Die einzige Chance, jetzt noch ein Ticket zu erstehen, besteht darin, auf eventuell zurückgegeben Karten am Veranstaltungstag zu hoffen.