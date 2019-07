Mittwoch, 17. Juli 2019

Kooperation von Stiebel Eltron und Borussia Dortmund

Vertreter von Borussia Dortmund und Stiebel Eltron.

Holzminden. Der deutsche Mittelständler Stiebel Eltron kooperiert im südostasiatischen Raum ab sofort mit dem deutschen Vorzeige-Fußballclub Borussia Dortmund. Der Haustechnikhersteller ist einer der größten Anbieter für Produkte rund um die Warmwasserbereitung in Thailand und hat vor Ort in Ayutthaya auch eine eigene Produktion. Der achtmalige deutsche Fußballmeister Borussia Dortmund verfolgt seit einigen Jahren eine ambitionierte Internationalisierungsstrategie – auch im südostasiatischen Raum. Die zunächst auf zwei Jahre angelegte Kooperation mit Stiebel Eltron in Thailand und Laos ist ein weiterer Baustein der Umsetzung dieser Strategie.

Mehr lesen Sie im TAH am 17. Juli 2019