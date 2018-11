Donnerstag, 01. November 2018

Koordinationsstelle für Kinderschutz: Im Zweifel helfen unabhängige Experten

Ein Treffen des Pools der Kinderschutzfachkräfte des Landkreises Holzminden. Foto: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Klassenfahrt. Die elfjährige Alina hat Heimweh. Nicht nach ihren Eltern, wie sie ihrer Klassenlehrerin erzählt, sondern nach ihrem 18-jährigen Freund. Es sei so schön, mit dem zu kuscheln, dann sei sie nicht so allein. Ihre Eltern wüssten zwar von der Liaison, wollten den jungen Mann aber nicht persönlich kennenlernen. Die Lehrerin ist verstört. Was soll sie tun? Liegt hier vielleicht ein Fall von Kindeswohlgefährdung vor? Wer in Fällen wie diesen keinen Rat weiß, kann sich seit zwei Jahren an die beim Projekt Begegnung angesiedelte Koordinierungsstelle für Kinderschutz wenden. Eine Institution, die hilft, ohne gleich aktiv Maßnahmen einzuleiten.

Wichtigstes Merkmal der Koordinierungsstelle: Sie berät losgelöst vom Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes, so dass es nicht gleich zu einer offiziellen Überprüfung kommt. Denn dass die Wahrnehmungen so uneindeutig sind, wie im Fall Alinas ist eher die Regel als die Ausnahme. Und auch geschulte Pädagogen zögern dann, sofort Ämter einzuschalten. (tah)

