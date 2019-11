Dienstag, 26. November 2019

„Kopfprämien“, um Lehrer nach Holzminden zu locken?

Wie sind genug Lehrer an die Holzmindener Grundschulen zu bekommen? Foto: Pixabay

Holzminden. Es ist eine einzige Mängelverwaltung: Lehrer werden abgeordnet vom Gymnasium an die Oberschule und von der Oberschule an die Grundschule. Stellen sind einfach nicht zu besetzen mangels Interessenten, weil viele Lehrer nicht in den Landkreis und in die Stadt Holzminden kommen, stattdessen lieber in einer größeren Stadt arbeiten wollen – oder im benachbarten NRW, wo sie besser verdienen. An den Grundschulen in Holzminden fehlen Lehrer, Stellen bleiben unbesetzt, die Stammlehrkräfte sind umso mehr gefordert, reiben sich auf. „Man muss am System was ändern“ – zu diesem Schluss kommt Katrin Heine, Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Schule. Im Ausschuss für Schule, Sport und Freizeit der Stadt Holzminden ist die Lehrerversorgung Diskussionsthema. Anlass ist ein Antrag zum Thema Lehrermangel, den Ratsherr Adriano Profeta gestellt hat. Seine UWG-Fraktion tut sich schwer damit, seine Mehrheitsgruppe auch. Denn die Stadt soll es potenziellen Lehrern finanziell schmackhaft machen, nach Holzminden zu kommen mit Anwerbe- und Umzugsprämien, Finanzierung von Stipendien für Referendariate und einem Zuschuss von bis zu 20.000 Euro für einen Wohnungs- oder Hauskauf. Solche „Kopfprämien“ sind umstritten – bei den Ausschussmitgliedern und überhaupt. Dürften Lehrer – verbeamtet oder nicht – sie überhaupt annehmen? (spe)

