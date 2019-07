Freitag, 05. Juli 2019

„Korn & Kram“ jetzt in der Innenstadt Holzminden

Christiane Grote in ihrem neuen Geschäft in der Oberbachstraße in Holzminden.

Holzminden. Christiane Grote hat die Ware in den Regalen verstaut, alles ist an seinem Platz – sie und ihr Naturkostfachgeschäft sind in der Oberbachstraße angekommen. Größer ist „Korn & Kram“ geworden, zentraler. Das bewährte Sortiment ist geblieben. 19 Jahre lang war Christiane Grote mit ihrem Geschäft in der Bahnhofstraße, dann hat sie das Haus dort verkauft und die Entscheidung getroffen, in der Innenstadt noch einmal neu durchzustarten. „Die Resonanz ist gut, der neue Standort wird sehr gut angenommen“, zieht sie eine erste Bilanz. „Vorher lag das Geschäft für viele ja doch etwas weit ab“, fügt sie hinzu. Sie freut sich über die Parkmöglichkeiten direkt vor dem Haus und über neue Kunden, die sie so gewinnen kann. Ihr Sortiment will sie auch danach ausrichten, was in der Holzmindener Innenstadt vielleicht – zusätzlich – gefragt ist. Und für die Innenstadt, in der letzten Zeit durch Ladenschließungen besonders gebeutelt, ist „Korn & Kram“ auch eine Bereicherung. (bs)