Freitag, 22. Dezember 2017

Kostenfrei parken in Holzminden bis 2. Januar

Burkhard Woitczyk und Fritz Ohm vom Ordnungsamt der Stadt erklären den Sinn der verschlossenen Parkscheinautomaten, hier in der Oberhachstraße.

Holzminden (spe). Alle 17 Parkscheinautomaten in der Holzmindener Innenstadt sind seit Donnerstagmorgen mit einer Metallplatte verschlossen. Eine Eingabe und der Geldeinwurf sind nicht möglich. Das Ordnungsamt hat zur „Böller-Zeit“ die Automaten gegen Vandalismus sichern lassen und damit auf die Erfahrungen der vergangenen Jahre reagiert. Einige Autofahrer haben schon angenommen, gebührenpflichtiges Parken in der Altstadt sei nur noch per Handyzahlung möglich. Doch es ist viel besser: Bis 2. Januar darf in der Innenstadt kostenfrei geparkt werden, in den Kurzparkzonen (mit Parkscheibe) maximal eine Stunde lang.

