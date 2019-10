Dienstag, 15. Oktober 2019

Kostenloser Lichtcheck in der TÜV-Station Holzminden

Noch bis Ende Oktober können Autofahrer das Licht ihrer Fahrzeuge kostenlos vom TÜV testen lassen. Foto: TÜV Nord

Holzminden. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit werden die Sichtverhältnisse schlechter, weshalb es nun besonders wichtig ist, dass die Lichtanlagen aller Fahrzeuge einwandfrei funktionieren. Um die Fahrzeughalter aus Holzminden und Umgebung sicher in den Herbst zu schicken, bietet die TÜV-Station Holzminden auch in diesem Jahr einen kostenlosen Lichtcheck im gesamten Oktober an.

Mehr lesen Sie im TAH am 15. Oktober 2019