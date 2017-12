Montag, 18. Dezember 2017

Kräfte bündeln für den digitalen Wandel

Die Maschinensysteme der Firma Künnecke werden schon seit Jahren mit IT-Einrichtungen von der BiTNet GmbH ausgestattet.

Nach langjähriger enger Zusammenarbeit integriert die Otto Künnecke GmbH aus Holzminden das Systemhaus BitNet GmbH im neuen Geschäftsfeld Digital Solutions unter dem Motto „We are one“ und stellt damit die Weichen für innovative und umfassende Synergieeffekte.

Die digitale Transformation ist in nahezu allen Branchen deutlich spürbar, sei es Produktion, Handwerk oder Verwaltung. Vom Rechnungsversand im PDF-Format über digitale Zeiterfassung bis hin zur komplexen Vernetzung kompletter Produktionsanlagen werden immer mehr Prozesse digital dargestellt und umgesetzt. Diese Entwicklung stellt viele Unternehmer vor große Herausforderungen: maximale Datensicherheit, hohe Performanz der Systeme und intelligente Kommunikationskonzepte müssen als Grundlage der Digitalisierung implementiert werden. Nur so kann die eigene Marktposition erhalten, gestärkt und verbessert werden.

Hinzu kommen immer kleiner werdende Auftragsgrößen, die das produzierende Gewerbe zum Umdenken zwingen. Individualisierte Produkte oder Sonderanfertigungen sind oft nicht mehr die Ausnahme, sondern bereits der Regelfall. Der Trend zur kundenindividuellen Massenproduktion wird immer stärker. Heutzutage können sich Kunden sogar ihre Turnschuhe im Onlinehandel selbst farbig designen und produzieren lassen. Um hier als Anbieter wirtschaftlich arbeiten zu können, müssen intelligente Maschinensysteme mit Datenbanken kommunizieren und Abläufe fehlerfrei und selektiv ausgeführt werden. Mit den Anforderungen der Industrie 4.0 kennt sich Künnecke aus. Die dort produzierten Maschinen verarbeiten Hochsicherheitsdokumente wie Pässe oder Personalausweise; individuelle Produkte also, die nur als Unikat existieren.

„Unsere Maschinenlösungen werden seit jeher mit eigens entwickelten Software- und IT-Umgebungen ausgeliefert. Alle für die Produktion dieser Systeme notwendigen IT-Einrichtungen werden bereits seit Jahren von der BitNet GmbH ausgeführt“, so Carl Otto Künnecke, Geschäftsführer der Otto Künnecke GmbH. „Durch die Integration der BitNet können wir noch mehr Expertise und geballtes Know-how bündeln und effektiv nutzen. Dies können wir dann sowohl an die Bestandskunden der BitNet wie auch an neue Kunden unterschiedlichster Branchen und Größenordnungen weitergeben, damit auch sie von diesem zukunftsweisenden Schritt profitieren.“

Ab dem 1. Januar 2018 existiert die BitNet GmbH unter neuem Namen als Otto Künnecke Digital Solutions und erweitert das gewohnte Leistungsportfolio, um für immer komplexer werdende Geschäftsmodelle in Zeiten des digitalen Wandels innovative Lösungen zu erarbeiten.

Foto: Otto Künnecke GmbH