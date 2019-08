Montag, 26. August 2019

Kraftakt für das Herz des Tambourcorps Stahle

Hubert Struck und Matthias Lockstedt durchtrennen gemeinsam das Band.

Stahle. „Ich kann noch gar nicht glauben, dass wir hier heute die Einweihung des Tambourheims feiern“, gibt Hubert Struck, der Vorsitzende des Tambourcorps Stahle, zu. 546 Tage liegen da hinter dem Verein. In einem Kraftakt, der „so wohl selten von einem Spielmannszug“ geleistet wurde, ist das alte Vereinsheim in ein neues, größeres, schöneres Heim verwandelt worden, in dem getagt und gefeiert, vor allem aber geprobt und musiziert werden kann. Denn: Der Um- und Erweiterungsbau war notwendig, weil in der ehemaligen Grund- und Hauptschule Stahle, die jahrzehntelang der musikalische Mittelpunkt des Tambourcorps war, auf längere Sicht kein weiterer Probenbetrieb möglich ist. Zwischenzeitlich stand – in der Feierstunde löst das einmal mehr Kopfschütteln aus – der Abriss der Schule im Raum, die nach Stahler Meinung nie hätte aufgelöst werden dürfen. (bs)

