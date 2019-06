Dienstag, 18. Juni 2019

Kraftstoff verloren - Kradfahrer stürzt in dieselglatter Kurve

Foto: Symbolfoto

Delligsen. Am Montag, 17. Juni, gegen 13.30 Uhr stürzte ein Kradfahrer im Zentrum von Delligsen beim Durchfahren einer Kurve (Übergang Dr.-Jasper-Straße - Hilsstraße) infolge glatter Fahrbahn. Offensichtlich hatte ein Pkw Dieselkraftstoff verloren, erste solche Spuren stellte die Polizei aus Stadtoldendorf bereits auf der B3 in der Abbiegespur zur Ortslage Delligsen fest und diese zeigten sich insbesondere in Kurvenlagen. Glücklicherweise zog sich der 57 Kradfahrer aus dem westfälischen Kreis Siegen-Wittgenstein aufgrund getragener Schutzkleidung keine Verletzungen zu, nach einer Inaugenscheinnahme im alarmierten Krankenwagen wurde dieser bereits am Ort entlassen und setzte seine Fahrt auf seiner leicht beschädigten Suzuki fort.Von der alarmierten Straßenmeisterei aus Eschershausen sowie der Feuerwehr aus Delligsen wurde der Gefahrenbereich mittels Warnschilder sowie Bindemittel abgesichert. Im Rahmen der Schadensregulierung richtet sich nun der Fokus auf den in Richtung Grünenplan bzw. Hohenbüchen fahrenden Verursacher der schlüpfrigen Kraftstoffspur - wurde eventuell ein rechtsseitig befindlicher Kraftstofftank nicht ordnungsgemäß verschlossen? Entsprechende Hinweise, auch von Passanten/Zeugen, werden erbeten an die Polizeistation in Delligsen, Telefon 05187/301478.