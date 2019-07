Dienstag, 16. Juli 2019

Krankenhaus-Geschäftsführer Ellerhoff verabschiedet

Agaplesion-Vorstand Jörg Marx überreicht Marko Ellerhoff die Entpflichtungsurkunde. Ellerhoff wird Geschäfstführer am Agaplesion-Krankenhaus in Schaumburg.

Holzminden. Es ist der Tag, an dem die provokante Studie der Bertelsmannstiftung in aller Munde ist. Der Tag, an dem darüber diskutiert wird, ob die Empfehlung, bundesweit 800 Kliniken zu schließen, wirklich sinnvoll ist. Da nimmt Marko Ellerhoff in Holzminden seinen Abschied. Agaplesion-Vorstand Jörg Marx überreicht ihm die Entpflichtungsurkunde. Seit mehr als neun Jahren ist Marko Ellerhoff Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Holzminden. Hat es in Krisenzeiten übernommen, durch Turbulenzen geleitet, auf die Zukunft ausgerichtet, mit verlässlichen Partnern an der Seite. Er verlässt ein Haus, in dem viel gebaut, ein Haus, in das viel investiert wird. Ein Haus, das sehr viel mehr leistet als andere Krankenhäuser seiner Größenordnung. Die Weichen sind gestellt. Und deshalb ist für ihn die Bertelsmann-Studie kein Thema. Denen, die bleiben, und seinem Nachfolger Bernd Henkemeier, gibt er dennoch einen Wunsch mit auf den Weg: „Bitte kümmern Sie sich um Ihr Evangelisches Krankenhaus“. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 17.07.19