Donnerstag, 24. Januar 2019

Krankenhaus Holzminden als „Babyfreundliche Geburtsklinik“ zertifiziert

Ellen Schoppe, Dr. Henning Grastorf und Lieselotte Meyer mit der Zertifizierungsurkunde. Foto: bs

Holzminden. „Das ist ein Zertifikat, das man sich nicht kaufen kann, man kann es nur leben, wenn das ganze Team dahinter steht“, so Ellen Schoppe – das Team der Geburtsklinik des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden steht geschlossen dahinter: Zum zweiten Mal nach 2015 ist das Team als „Babyfreundliche Geburtsklinik“ im Rahmen der Rezertifizierung ausgezeichnet worden. Das ist ein Erfolg, das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Region: 100 babyfreundliche Geburtskliniken gibt es bundesweit. Die nächsten liegen in Northeim, Göttingen und Schaumburg. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 24.01.19