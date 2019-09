Dienstag, 17. September 2019

Krankenhaus Holzminden informiert über sichere Handhygiene

An einem Stand an der Krankenhauspforte informierte das Hygieneteam über Hygienefragen und Handdesinfektion. Foto: spe

Holzminden. Hygiene ist besonders in Krankenhäusern ein großes, wichtiges Thema. Der Kampf insbesondere gegen multirestitente Keime verlangt ausgeklügelte, möglichst lückenlose Prävention und Kontrolle und ist eine große Herausforderung. Das gilt natürlich auch für das Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden. Auch hier gibt es ein „klinisches Immunsystem“ zur Abwehr von Krankheitserregern, gelten hohe Hygienestandards, in die auch Patienten und Besucher einbezogen sind. Das medizinische Personal desinfiziert sich vor und nach dem Patientenkontakt systematisch die Hände, damit Keime nicht über die Haut übertragen werden. Im Operationssaal gelten besonders strenge Hygienevorschriften. Risikopatienten werden auf mögliche Keime untersucht, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Am Internationalen Tag der Patientensicherheit, am 17. September, hat sich das Evangelische Krankenhaus zum vierten Mal zum Thema Handhygiene beteiligt und den Tag der Patientensicherheit quasi zum Tag der Patientenhygiene gemacht. (spe)

