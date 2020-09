Dienstag, 08. September 2020

Krankenhaus Holzminden reagiert auf Kritik

Der Linksherzkatheter-Messplatz muss erneuert werden. Das soll im nächsten Jahr passieren. Foto: bs

Holzminden. Es ist Dr. von Löwis of Menar, einst Kardiologe am Krankenhaus, heute Ratsherr im Holzmindener Stadtrat, der in einer Ratssitzung zum Mahner wird: Er fragt nach, ob denn das Krankenhaus Holzminden Fördergelder für den Linksherzkatheter-Messplatz abgerufen hat. Und stellt in den Raum, wenn das nicht passiere „werden wir ein Krankenhäuslein“. Ist das so? Der TAH hat bei Bernd Henkemeier, dem Geschäftsführer des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden, nachgefragt. Und klare Antworten erhalten: Am Evangelischen Krankenhaus Holzminden wird es selbstverständlich immer einen Linksherzkatheter-Messplatz geben. Und nicht nur den, geplant ist auch ein Angiographie-Gerät für den neuen Hybrid-OP, das sowohl von den Kardiologen als Linksherzkatheter-Messplatz als auch von den Gefäßchirurgen genutzt werden kann. (bs)

