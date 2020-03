Freitag, 13. März 2020

Krankenhaus: „Unaufgeregt arbeiten, aber gut vorbereitet sein“

Dr. Ralf Königstein, Dr. Miriam Tillmann und Bernd Henkemeier stehen dem TAH Rede und Antwort. Foto: bs

Holzminden. Im Landkreis Holzminden gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall, reihenweise werden Veranstaltungen abgesagt, im Holzmindener Kreishaus tagt regelmäßig der Krisenstab. Wie aber sieht es im Holzmindener Krankenhaus aus? Der TAH hat nachgefragt. „Unaufgeregt arbeiten, aber gut vorbereitet sein“, beschreibt Geschäftsführer Bernd Henkemeier die Atmosphäre. Auch im Krankenhaus tagt regelmäßig der Krisenstab. Auch hier werden die Empfehlungen, die vom Land kommen, umgesetzt. Aktuell heißt das: Es gibt ein Besuchsverbot für Personen, die sich in den letzten zwei Wochen in Risikogebieten – zum Beispiel in Italien – aufgehalten haben. Und es gibt die dringende Bitte, Krankenbesuche auf das Notwendigste zu reduzieren. „Wir möchten Angehörige sensibilisieren, sich die Frage zu stellen, ist ein Besuch wirklich erforderlich“, so Bernd Henkemeier. Wer Patienten besuchen möchte, kann das ab sofort nur noch in der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr tun. Und es sollten auch nicht mehr als zwei Besucher pro Patient sein. Henkemeier weist schließlich darauf hin, dass die Kassenärztliche Vereinigung eine Corona-Teststelle auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischen Zentrale (beim Straßenverkehrsamt in Holzminden) als zentralen Anlaufpunkt eingerichtet hat. „Für die stationäre Versorgung steht das Krankenhaus natürlich zur Verfügung.“ (bs)

