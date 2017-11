Donnerstag, 30. November 2017

Kratzen an der Geschichte Holzmindens

Archäologen graben im ältesten Teil Holzmindens – und finden jede Menge Scherben

Holzminden. Am 24. September 1640 hörte Holzminden auf zu existieren. Kaiserliche Truppen hatten die Stadt in Schutt und Asche gelegt. 377 Jahre später ist die Stadt längst wieder aufgebaut.Brandschatzende Horden gibt es nicht mehr. Und Jana Hamid kratzt an der Geschichte Holzmindens. Und Im Boden nämlich schlummern noch viele Zeugen der Vergangenheit. Und die will die junge Archäologin sichern, bevor die Bauarbeiter anrücken. Sie steht auf einer Baubrache in der Oberen Straße, kurz vor der Weserbrücke, im ältesten Bereich Holzmindens. Gut 1,30 Meter tief ist der Graben, den ein Bagger gezogen hat. Und die schwarze Brandschicht, für die vermutlich die Kaiserlichen verantwortlich waren, ist deutlich zu sehen. Hier, wo ein 17-Familienhaus gebaut werden soll, haben jetzt erst einmal die Archäologen das Wort. (bs)

