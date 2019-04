Donnerstag, 04. April 2019

Kreative des Heimatmuseums Bevern öffnen ihre Schatzkästchen

Muscheln aus allen Sieben Weltmeeren arrangieren die Sammler in ihrer Ausstellung. Foto: tah

Bevern. „Kreativ im Weserbergland! Hier lebe ich, hier bin ich (kre)aktiv“ – so titelt die große Präsentation in den Sonderausstellungssälen, mit der das Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern seine Ausstellungssaison eröffnet. Ab dem 14. April um 11 Uhr und bis zum 19. Mai offenbaren die Aktiven des Heimatmuseums im Schloss, wofür ihr Herz schlägt und wofür sie Unmengen an Freizeit aufwenden. Denn meist steht im Hintergrund, was eigentlich das spannendste ist an den besonders in ländlichen Regionen so wertvollen Heimatmuseen: Menschen, die passioniert sammeln und die ganz genau wissen, welche Hobbies vor Ort besonders reizvoll sind. In der Sonderausstellung „Kreativ im Weserbergland“ stehen darum genau diese Begeisterten im Rampenlicht.

