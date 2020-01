Freitag, 03. Januar 2020

Krefelder Zoo zwei Tage nach Großbrand wieder geöffnet

Brennende Kerzen am Eingang des Krefelder Zoos. - (dpa/dpa/picture-alliance / dpa )

Der Krefelder Zoo ist zwei Tage nach dem verheerenden Brand im Affenhaus seit Freitag wieder für Besucher geöffnet. "Heute ist wieder geöffnet", hieß es am Vormittag im Zoo. Bereits am Donnerstag hatte der Krefelder Zoo die Wiedereröffnung angekündigt - "allerdings mit großzügiger Absperrung rund um das verbrannte Affenhaus", wie es auf seiner Facebook-Seite hieß. "Wir können verstehen, dass sicher viele von euch das Gebäude besuchen möchten, um Abschied zu nehmen; allerdings befürchten wir auch Schaulustige und bitten daher um Verständnis für diese Maßnahme", schrieb der Zoo weiter. Bei dem Feuer in der Silvesternacht waren acht Menschenaffen getötet worden. Auch mehrere kleinere Affen sowie Vögel verendeten in den Flammen. Zwei Schimpansen überlebten das Feuer mit leichten Verletzungen. Der Krefelder Zoo war nach dem Großbrand am Neujahrstag sowie am Donnerstag geschlossen geblieben. Als Ursache des Feuers gilt eine Himmelslaterne mit offener Flamme, die drei Krefelderinnen in der Silvesternacht gestartet hatten und die den Brand auf dem Dach des Affenhauses ausgelöst haben soll. Das in den siebziger Jahren errichtete Gebäude brannte vollständig nieder. Krefeld (AFP) / © 2020 AFP