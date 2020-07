Dienstag, 28. Juli 2020

Kreiensen: Schwarzfahrer beleidigt Bahnbedienstete

Die Polizei musste in Kreiensen einen Mann des Zuges verwiesen.

Kreiensen. Am Montag, 27. Juli, um 22.30 Uhr wurden die Beamten der Polizei Bad Gandersheim durch Bedienstete der Deutschen Bahn um Unterstützung gebeten. In einem Zug, der zu dem Zeitpunkt im Bahnhof von Kreiensen stand, befand sich ein 60-jähriger Fahrgast aus Österreich, der den Zug nutzte, ohne im Besitz eines gültigen Fahrscheines zu sein. Der 60-Jährige schloss sich in der Zugtoilette ein. Den Weisungen des Personals war der 60-Jährige nicht nachgekommen und hatte diese sowie weitere Fahrgäste zudem noch beleidigt. Die Polizei konnte den Mann des Zuges verweisen. Er muss sich nun wegen Erschleichen von Leistungen und Beleidigung verantworten.