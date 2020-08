Dienstag, 18. August 2020

Kreis Höxter: Falsche Polizeibeamte am Telefon

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen. Foto: tah/Symbolbild

Kreis Höxter. Am Sonntag, 16. August, und Montag, 17. August, gab es im Kreis Höxter, vor allem in Brakel, eine neue Welle betrügerischer Anrufe. Zwei Dutzend Betrugsversuche sind bisher bekannt geworden. Stets gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus und fragten die Angerufenen nach Wertsachen, Bargeld oder Bankkonten. Bislang ist kein Fall bekannt geworden, bei dem die Betrüger Beute machten. Alle Anrufe wurden von den vermeintlichen Opfern beendet, weil sie eine kriminelle Masche erkannten. Die Polizei warnt: „Beenden Sie den Kontakt sofort und melden Sie sich bei der echten Polizei per Notruf 110. Wir - die echte Polizei - rufen Sie niemals an und stellen Fragen zu ihrem Vermögen.“