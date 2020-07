Freitag, 24. Juli 2020

Kreis Höxter: Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

Höxter. Am vergangenen Wochenende wurde der Straßenverkehr im Kreis Höxter mehrfach durch Aktionen bislang unbekannter Täter gefährdet. Konkret kam es u.a. an folgenden Örtlichkeiten zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr:

Bad Driburg, Lange Straße, Nacht von Samstag auf Sonntag. Zur Tatzeit wurde vor dem Elektrogeschäft "EP Engelmann" ein Gullydeckel ausgehoben. Für den Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr bestand dadurch die Gefahr, in den offenen Schacht zu geraten.

Warburg, Ortsteil Rimbeck, Diemelweg, Nacht von Samstag auf Sonntag: Hier entfernten Unbekannte das Stopp-Zeichen an einer Vorfahrtsstraße. Dadurch ließ sich für die Verkehrsteilnehmer die Vorfahrtsregelung im Einmündungsbereich der untergeordneten Straße nicht eindeutig nachvollziehen.

Die Polizei weist eindringlich daraufhin, dass es sich bei solchen Aktionen um keine "Dumme-Jungen-Streiche" handelt, sondern um Straftaten, die Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen hervorrufen können. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter ermittelt hier ausnahmslos. Verdächtige Beobachtungen, insbesondere zur Nachtzeit und an Wochenenden, sollten über Notruf 110 der Polizei umgehend gemeldet werden.