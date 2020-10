Sonntag, 25. Oktober 2020

Kreis Höxter ist Corona-Risikogebiet – 112 akute Infektionen

Der Kreis Höxter überschreitet die 50-Inzidenz-Grenze. Foto: Pixabay

Der Kreis Höxter hat die zweite Gefährdungsstufe erreicht und wird zum Risiko-Gebiet. Das Kreisgesundheitsamt meldet am Sonntag, 25. Oktober, einen Anstieg der aktuellen Infektionen von 80 am Sonnabend auf 112. Damit steigt die 7-Tages-Inzidenz auf 63,46 (Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner). Damit wird der Grenzwert der zweiten gefährdungsstufe überschritten und hat weitere Einschränkungen und Schutzvorschriften zur Folge. Das Robert-Koch-Institut, das am Sonntagmorgen die Gesamtzahl der neu Infizierten in ganz Deutschland mit 11.176 angibt, meldet für den Kreis Höxter sogar eine 7-TagesInzidenz von 67,7. Die meisten Infektionen werden aus Steinheim gemeldet (35). 26 sind es in Bad Driburg, 14 in Brakel, zwölf in Warburg und sechs in Höxter. In Beverungen sind es vier aktuelle Fälle. Marienmünster ist coronafrei. (fhm)