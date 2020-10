Freitag, 23. Oktober 2020

Kreis Höxter ist kurz vor der ersten Inzidenz-Schwelle

Der Inzidenz-Wert im Kreis Höxter liegt bei 32,09. Foto: Pixabay

Der Kreis Höxter steht kurz vor der ersten Inzidenz-Schwelle von 35. Am Freitag, 23. Oktober, meldet das Kreisgesundheitsamt Höxter 66 aktive Infektionen, neun mehr als am Vortrag. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 32,09 (Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner). Insgesamt gibt es im Kreis Höxter 526 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie. 441 Personen gelten als genesen, 19 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Bei einem Inzidenzwert von über 35 gelten in Nordrhein-Westfalen weitere Corona-Schutzregeln: Maximal 25 Teilnehmer sind bei privaten Feiern im öffentlichen Raum zulässig. Es gilt Maskenpflicht, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (zum Beispiel in einer stark frequentierten Fußgängerzone) oder am Sitz- oder Stehplatz in geschlossenen Räumen (zum Beispiel bei Konzerten). Kommunale Sperrstunden sind möglich, aber nicht verpflichtend. Veranstaltungen dürfen nicht mehr als 1.000 Teilnehmer haben.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland hat am zweiten Tag in Folge bei mehr als 11.000 gelegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen, 23. Oktober, unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Vortag 11.242 neue Ansteckungsfälle erfasst. Dies waren 45 weniger als am Mittwoch, als der bisherige Höchstwert bei den täglich verzeichneten Neuinfektionen mit dem Virus in Deutschland ermittelt worden war. Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland erfassten Infektionsfälle stieg laut RKI bis Donnerstag auf 403.291. Die Zahl der mit dem neuartigen Virus im Zusammenhang stehenden Todesfälle wuchs auf 9.954 - 49 mehr als am Vortag. Die Zahl der Genesenen lag den Angaben zufolge bei etwa 306.100. (fhm)