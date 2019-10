Mittwoch, 23. Oktober 2019

Kreis Höxter ist recyclingfreundlichster Kreis Deutschlands

Bundesumweltministerin Svenja Schulz überreicht Landrat Friedhelm Spieker im Beisein des Sprechers der Initiative Pro Recyclingpapier, Ulrich Feuersinger, die Auszeichnung als "Recyclingpapierfreundlichster Landkreis" Deutschlands in Berlin. Foto: Sascha Hilgers/BMU

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat den Kreis Höxter als "Recyclingpapier­freund­lichsten Landkreis" Deutschlands gewürdigt. Mit großer Freude nahm Landrat Friedhelm Spieker die Auszeichnung im Bundesumweltministerium in Berlin entgegen. Der Kreis verwendet ausschließlich Papier mit dem Blauen Engel, das für nachhaltiges Handeln steht. Insgesamt 36 Landkreise, 102 Städte und 45 Hochschulen hatten am diesjährigen "Papieratlas-Wettbewerb" der Initiative Pro Recyclingpapier teilgenommen. "Der Papieratlas-Wettbewerb motiviert Städte, Kommunen und Hochschulen, auf Recyclingpapier mit dem Blauen Engel umzusteigen“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze bei der Verleihung in Berlin. „Für Recyclingpapier mit dem Blauen Engel muss kein Baum gefällt, kein Regenwald für neue Eukalyptusplantagen niedergebrannt und kein Tier aus seinem natürlichen Lebensraum vertrieben werden. Die beste Lösung ist Papiersparen. Aber wo Papier nötig bleibt, ist Recyclingpapier mit dem Blauen Engel eindeutig die umweltfreundlichste Wahl", betonte sie.