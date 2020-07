Donnerstag, 23. Juli 2020

Kreis Höxter nicht mehr coronafrei

Im Kreis Höxter gibt es einen neuen Infizierten. Foto: Pixabay

Kreis Höxter. Nur 24 Stunden lang war der Kreis Höxter coronafrei. Am Donnerstagmorgen wurde ein neuer Infektionsfall gemeldet, aufgetreten ist er in der Stadt Brakel. Damit gibt es im Nachbarkreis jetzt 374 bestätigte Infektionen seit dem ersten Fall am 10. März. 355 Menschen gelten als genesen, insgesamt 18 sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis Höxter verstorben. (fhm)