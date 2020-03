Montag, 16. März 2020

Kreis Höxter setzt Diagnose-Mobil ein

Dr. Woltering (links) und Landrat Spieker bei der Pressekonferenz. Foto: fhm

Kreis Höxter. „Bis Samstag waren wir der einzige Kreis in Nordrhein-Westfalen ohne Coronavirus-Fall. Jetzt gibt es zwei bestätigte Fälle“, teilte Höxters Landrat Friedheim Spieker am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz mit. Hinzu kommen etwa 50 Menschen, die unter Quaratäne stehen. Beide Fälle stammen aus derselben Infektionsquelle, eine Tirol-Reisegruppe, bei beiden zeige sich ein leichter Krankheitsverlauf. Dr. Ronald Woltering, Leiter des Kreisgesundheitsamts, bekräftigte, dass man alle Kontakte der beiden kenne und ermittelt habe. „Es ist überschaubar“, so Dr. Woltering. Ab Dienstag, 17. März, wird im Kreis Höxter in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung ein Diagnose-Mobil eingesetzt. Dieses Mobil gibt es nur für begründete Verdachtsfälle auf Anforderung des Hausarztes. Wer Symptome hat oder eine Infektion befürchtet, muss sich zunächst mit seinem Hausarzt in Verbindung setzen. Sollte der das bestätigen, lässt er dem Patienten eine Überweisung und eine Telefonnummer zukommen. Unter dieser Nummer wird ein Termin mit dem Diagnose-Mobil vereinbart. Ein Wagen mit Arzt kommt dann zu dem Verdachtsfall nach Hause und nimmt einen Abstrich. (fhm)