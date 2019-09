Dienstag, 03. September 2019

Kreis Höxter und Städte ziehen bei der digitalen Zukunft an einem Strang

Landrat Spieker und die Bürgermeister im Kreis Höxter stimmen das interkommunale Vorgehen ab. Foto: Kreis Höxter

Kreis Höxter. Den digitalen Wandel in der Region wollen der Kreis Höxter und die zehn kreisangehörigen Städte gemeinsam gestalten. In enger Kooperation werden sie eine Digitalisierungsstrategie für die kommenden Jahre erarbeiten. Das wissenschaftlich begleitete Vorgehen wird in den nächsten vier Wochen in den politischen Gremien vorgestellt. „In rasanter Geschwindigkeit verändert die Digitalisierung die Art, wie wir leben, arbeiten, lernen und unsere Freizeit gestalten. Für den ländlichen Raum ergeben sich daraus Chancen, die wir gemeinsam herausarbeiten und nutzen wollen“, erklärt Landrat Friedhelm Spieker die Zielrichtung der interkommunalen Zusammenarbeit.

Mehr lesen Sie im TAH vom 04.09.2019