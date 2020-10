Donnerstag, 01. Oktober 2020

Kreis Höxter will den Flughafen Paderborn stützen

Der Flughafen Paderborn geht in die Insolvenz in Eigenverantwortung. Foto: Flughafen Paderborn/Lippstadt

Kreis Höxter. Der Flughafen Paderborn soll vom Kreis Höxter unterstützt werden. In der nächsten Sitzung des Höxteraner Kreistags am Donnerstag, 8. Oktober, um 17.30 Uhr sollen die Abgeordneten darüber entscheiden, ob und wie diese Unterstützung aussehen soll. Die Verwaltung schlägt vor, dass der Kreistag Höxter zusätzliche außerplanmäßige Mittel in Höhe von insgesamt 952.000 Euro bereitstellt. Diese Finanzspritze soll helfen, den Liquiditätsbedarf des Flughafens zu decken. Außerdem soll der Kreistag grundsätzlich zustimmen, dass der Flughafen den Weg einer Insolvenz in Eigenverantwortung geht. Der Kreis Höxter ist einer der Anteilseigner der Flughafen-GmbH. (fhm).

