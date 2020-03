Freitag, 13. März 2020

Kreis Holzminden: Ab Montag sind Schulen und KiTas zu

Ab Montag findet kein Unterricht mehr statt. Foto: spe

Kreis Holzminden. Was am Donnerstag schon durch die Medien geisterte, aber noch nicht entschieden war (der TAH berichtete über die „Fake News“), ist am Freitag Vormittag Wirklichkeit geworden. Ministerpräsident Stephan Weil, Kultusminister Tonne und Sozialministerin Reimann gaben für die Landesregierung in Hannover bekannt, dass alle öffentlichen allgemein und berufsbildenden Schulen und Kindertagesstätten ab Montag in ganz Niedersachsen geschlossen bleiben. Auch an Schulen in freier Trägerschaft wird kein Unterricht stattfinden.

Die Entscheidung war zwar zu erwarten, doch viele Eltern haben immer noch gehofft, dass es nicht dazu kommt. Allerdings soll eine Notbetreuung für Schüler bis maximal achtem Schuljahrgang eingerichtet werden. In Kindergärten können ebenfalls Notgruppen gebildet werden. Damit soll vor allem gewährleistet sein, dass Beschäftigte in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Medizin und öffentliche Sicherheit (Polizei, Rettungsdienste, Justiz...) nicht zu Hause bleiben müssen, um ihre Kinder in der Zeit des Unterrichtsausfalls zu betreuen. Natürlich können auch Eltern aus anderen Berufen ihre Kinder zu dieser „Notbetreuung“ bringen. Sie soll prinzipiell in kleinen Gruppen erfolgen und auf das notwendige Maß beschränkt bleiben.

Selbstverständlich gilt die Präsenzpflicht nur für Lehrer und Erzieher, die bisher nicht unter dem Verdacht stehen, eventuell den Coronavirus verbreiten zu können.

Die Schließung der Schulen und KiTas gilt zunächst bis zum 18. April.

Für Abiturienten (davon gibt es in Niedersachsen in diesem Jahr ja nicht allzu viele) findet ab 15. April wieder Unterricht statt. (rei)