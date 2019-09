Donnerstag, 19. September 2019

Kreis Holzminden: Bausteine auf dem Weg zurück in den Beruf

Die Programmhefte sind an vielen Stellen im Kreis Holzminden erhältlich. Foto: Ko-Stelle

Weserbergland . Das neue Programmheft der Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft im Weserberg-land (Ko-Stelle) ist da. In einer Auflage von rund 4.500 Druckexemplaren ist das Heft unter anderem in den Kreishäusern, Rathäusern, in den Kinder- und Familienservicebüros, in den JobCentern und bei den Gleichstellungsbeauftragten der drei Landkreise Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg zu finden. Ziel der Qualifizierungen ist es, Frauen durch verschiedene Bausteine weiterzubilden, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.

Das Angebot ist breit gefächert und besteht aus selbstständig organisierten Seminaren sowie Veranstaltungen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern. Auch sind reguläre Kursangeboten der Kreisvolkshochschule Holzminden zu finden, die unter bestimmten Bedingungen durch die Ko-Stelle gefördert werden können.

