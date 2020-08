Mittwoch, 26. August 2020

Kreis Holzminden bekommt 797.393 Euro für krisenbedingten Mehraufwand

Das Land zahlt an den Kreis und die Kommunen. Foto: tah/Symbolbild

Kreis Holzminden. Im September verteilt das Land Niedersachsen Ausgleichszahlungen an Kommunen zur Abgeltung krisenbedingter Mehraufwendungen. Insgesamt werden 100 Millionen Euro ausgezahlt. Auch der Landkreis Holzminden profitiert von diesen Ausgleichszahlungen, teilt der Landtagsabgeordnete Uwe Schünemann mit. Grundlage für diese Zahlungen ist der Paragraph 14h des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich. Die Verteilung erfolgt einerseits nach Schulträgern (11 Millionen Euro) und andererseits nach Gemeindeeinwohnern (89 Millionen Euro). „Aus den Tabellen des Landesamts für Statistik Niedersachsen geht hervor, dass der Landkreis Holzminden 787.393 Euro erhält, die den Kommunen frei zur Verfügung stehen“, so der Abgeordnete. Die Förderung teilt sich im Einzeln auf wie folgt: Flecken Delligsen 86.605 Euro, Stadt Holzminden 222.013 Euro, Samtgemeinde Bevern 65.109 Euro, Samtgemeinde Boffzen 74.821 Euro, Samtgemeinde Bodenwerder-Polle 165.658 Euro und Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf 173.187 Euro. Zusätzlich erhält der Landkreis aus Leistungen für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit in Schulen insgesamt 73.559 Euro.