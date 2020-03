Donnerstag, 12. März 2020

Kreis Holzminden: Corona-Betroffener nennt 200 Kontaktpersonen

Amtsärztin Dr. Ursula Schaper und Landrat Michael Schünemann warnen vor Panikmache. Foto: rei

Kreis Holzminden. Die Gerüchteküche brodelt gewaltig, Landrat Michael Schünemann warnt dringend vor Panikmache. Zusammen mit der Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Ursula Schaper, gibt er am „Tag danach“, also nach der Bestätigung des ersten Corona-Falles im Kreis Holzminden, eine Pressekonferenz. Und obwohl sich die Zahl der angeblich infizierten Personen in den sozialen Medien bereits auf mindestens fünf erhöht hat, kann Michael Schünemann nur wiederholen, was auch schon in der Pressemitteilung vom Vorabend stand: Es gibt bis jetzt nur einen bestätigten Fall im Kreis Holzminden. Diese Person, die laut Schünemann „aus dem nördlichen Kreisgebiet“ stammt, hat allerdings bislang schon 200 Kontaktpersonen angegeben. Die werden momentan von Mitarbeitern des Kreises angerufen oder haben sich bereits selbst gemeldet. 30 wurden bis Donnerstag Vormittag bereits unter Quarantäne gestellt, diese Zahl kann sich allerdings stündlich erhöhen. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 13. März 2020