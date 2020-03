Freitag, 13. März 2020

Kreis Holzminden: „Corona“-Sonderregelung für Busse

Ab sofort heißt es: Einstieg in die Linienbusse des VSN-Regionalverkehrs „nur hinten“.

Kreis Holzminden. In den Landkreisen Göttingen, Northeim und Holzminden gilt ab sofort – zunächst befristet bis Freitag, 20. März, – in den Regionalbuslinien des Verkehrsverbundes Süd-Niedersachsen (VSN) eine Sonderregelung: Die vorderen Bustüren in den Linienbussen bleiben ab sofort verschlossen; das Fahrpersonal wird mit Blick auf die Gesundheitsvorsorge abgetrennt vom Bereich des Fahrgastraums.

Diese Maßnahme dient neben dem Schutz des Fahrpersonals zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Süd-Niedersachsen. Die Fahrscheinpflicht bleibt erhalten. Fahrgäste, die die Möglichkeit haben, Automaten und Vorverkaufsstellen zu nutzen, seien gebeten dies zu tun.

Der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) befindet sich für das weitere Vorgehen in enger Abstimmung mit den drei Landkreisen Göttingen, Northeim und Holzminden sowie mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachse mbh (LNVG) und dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium Niedersachsen.