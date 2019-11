Dienstag, 26. November 2019

Kreis Holzminden: Der Müll soll teurer werden

Die AWH plant eine Gebührenerhöhung bereits um 1. Januar 2020

Kreis Holzminden. In diesen Tagen flattert den Kreis-Holzmindenern die AWH-Post ins Haus. Mit dem Abfallkalender und einem Info-Zettel. Überschrieben ist es mit „Letzte Meldung“ und „In eigener Sache“. Die „eigene Sache“: Bereits zum 1. Januar 2020 sollen die Müllgebühren steigen. Um durchschnittlich zwölf Prozent. Doch noch bevor die AWH-Post an alle Haushalte verteilt ist, ist die „letzte Meldung“ schon wieder überholt: Der Kreisausschuss, der am Montag getagt hat, ist mit der Gebührenerhöhung so nicht einverstanden. Er fordert neue Zahlen. Die sollen schnell vorgelegt werden, denn im Dezember geht es mit Müllgebühren in den Kreistag. „Seit vier Jahren sind die Gebühren stabil geblieben, nun aber muss die AWH handeln“, erklärt die Abfallwirtschaft im Flyer... (bs)

