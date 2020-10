Sonntag, 18. Oktober 2020

Kreis Holzminden: Die Kraniche sagen Tschüss...

Die Kraniche machen sich auf den Weg. Foto: Annette Mokross

Kreis Holzminden. Am Wochenende richtete sich der Blick der Spaziergänger oftmals gen Himmel. Nicht wegen der Flugzeuge, die in Corona-Zeiten zur Seltenheit geworden sind, sondern wegen der Zugvögel, sie sich jetzt auf den Weg machen in wärmere Gefilde. Annette Mokross aus Polle gelang dieses Foto von den Winter-Flüchtern. Gleich mehrere Kranichzüge, hintereinander, aber auch übereinander gestaffelt, hat sie Ende der Woche bei Polle entdeckt. „Sie nutzten alle offenbar das etwas milderen Wetter und kreisten verstärkt über dem Orientierungspunkt Weserbogen, um dann in Richtung Südwesten weiterzuziehen“, teilt sie ihre Beobachtungen der TAH-Redaktion mit. Mehrere Gänseschwärme folgten. „Offenbar war man sich über den Zugtermin irgendwie einig“, fügt sie hinzu. (bs)