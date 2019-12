Freitag, 13. Dezember 2019

Kreis Holzminden: Die Öffnungszeiten der AWH

Die AWH hat die Öffnungszeiten über den Jahreswechsel bekannt gegeben.

Kreis Holzminden. Aufgrund der Feiertage verändern sich die Öffnungszeiten der Entsorgungsanlagen der Abfallwirtschaft Holzminden (AWH) wie folgt: Das Entsorgungszentrum in Holzminden ist an den Feiertagen, am 23. und 24. sowie am 31. Dezember geschlossen. Die Bauabfalldeponie und der Wertstoffsammelplatz in Delligsen bleiben von Montag, 16. Dezember, bis einschließlich Sonnabend, 4. Januar, geschlossen. Der Wertstoffsammelplatz in Bodenwerder ist am Montag, 23. Dezember, an Heiligabend und an Silvester geschlossen. An den sonstigen Werktagen zwischen den Feiertagen ist der Platz geöffnet. Die weiteren Wertstoffsammelplätze in Bevern, Boffzen, Eschershausen, Polle und Stadtoldendorf sind von Dezember bis Februar nur sonnabends zwischen 9 und 13 Uhr geöffnet. Witterungsbedingte zusätzliche Schließungen der Anlagen sind im Winterhalbjahr möglich.