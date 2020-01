Montag, 20. Januar 2020

Kreis Holzminden: Ehrung der besten Gesellen

Die besten Gesellen aus dem Kreis Holzminden, die in Hildesheim geehrt wurden. Foto: HWK

Kreis Holzminden/Hildesheim. Aus dem gesamten Kammerbezirk kamen rund 150 Betriebsinhaber, Gesellen, Familienangehörige und Freunde in das Berufsbildungszentrum Hildesheim (BBZ), um bei der traditionellen „Ehrung der Besten“ der Handwerkskammer dabei zu sein. Unter den 38 Kammersiegern befanden sich auch zahlreiche Landes- und Bundessieger, die in diesem Jahr von Vizepräsident Hartmut Kahmann aus Holzminden mit Urkunden ausgezeichnet wurden.

Aus dem Kreis Holzminden ausgezeichnet wurden: Jens Werner Ahrens (Maurer bei Ralf Becker, Heinade); Angelina Goes (Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk bei Andreas Klingenberg, Holzminden); Inika-Therese Kick (Konditorin bei Bäckerei Karl Biel GmbH & Co. KG, Delligsen); Constantin Stache (Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik bei Reifen-Ebbighausen, Inh. Horst Ebbighausen, Eschershausen); Lukas Strote (Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik bei Andreas Piskurek und Hugo Schmock GbR, Stadtoldendorf)

Vizepräsident Kahmann dankte in seiner Rede den zahlreichen Ausbildungsbetrieben: „Auch Sie gehören zu den Siegern. Ihnen ist es mit Leidenschaft, Kompetenz und sicherlich auch viel Geduld gelungen, die Sieger zu fordern, zu fördern und zu Höchstleistungen zu motivieren.“

Kahmann betonte die Erfolge des Handwerks im zurückliegenden Jahr und nannte dafür exemplarisch als „klares Bekenntnis der Politik zur Ausbildung, zur Qualität handwerklicher Leistungen und damit auch für den Verbraucherschutz“ die Wiedereinführung der Meisterpflicht in zwölf Handwerksberufen. Er ermutigte die besten Gesellen dazu, jede Chance zur Fort- und Weiterbildung zu nutzen. Die durch den niedersächsischen Wirtschaftsausschuss des Landtages verlängerte Meisterprämie über 4.000 Euro würde den potentiellen Meisteranwärtern einen Anreiz bieten, um ihre Ziele zeitnah anzupacken. „Mit der Meistergründungsprämie in Höhe von 10.000 Euro können Sie sich als frischgebackener Meister nun auch die Personalkosten für Ihren ersten Mitarbeiter finanzieren lassen. Trauen Sie sich das zu“, so Kahmann weiter.

Ein Highlight in diesem Jahr war die zusätzliche Auszeichnung von 23 Gesellen mit dem Stipendiatenprogramm der Stiftung Begabtenförderung (sbb). Die Bescheinigungen über die Aufnahme in das Programm überreichte HWK-Geschäftsführer Jürgen Garms. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung vergebene Stipendium in Höhe von 8.100 Euro kann von den Nachwuchstalenten für aufbauende oder berufsbezogene Fort- und Weiterbildungen genutzt werden.

Ina-Maria Heidmann, Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer, dankte Oliver Ackermann, der als Leiter des Bereiches Firmenkunden im Namen der Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen die Veranstaltung als Sponsoringpartner unterstützte. Musikalisch wurde der Vormittag von der Band Dazed Intuition begleitet.