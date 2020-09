Mittwoch, 09. September 2020

Kreis Holzminden: Ein Test von 100 ist positiv

Auch alle Abstriche, die im Drive-in-Verfahren am Straßenverkehrsamt genommen wurden, sind bereits getestet worden. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Alle 100 Kontaktpersonen der beiden Stadtoldendorfer Kinder, die seit dem 5. September als Corona-Infizierte gelten, wurden inzwischen getestet. Wie Landkreis-Pressesprecher Peter Drews am Mittwochnachmittag bekanntgab, ist nur einer dieser 100 Tests positiv ausgefallen.

Während eines der zwei Kinder keine weiteren Kontakte hatte, besucht das zweite Kind die zweite Klasse der Hagentorschule Stadtoldendorf (der TAH berichtete). Da alle rund 60 Zweitklässler gemeinsam auf den Pausenhof gingen, wurden sie alle unter Quarantäne gestellt. Zusammen mit weiteren Kontakten kamen so 100 Kontaktpersonen zusammen, die vom Gesundheitsamt eruiert und benachrichtigt wurden. In den vergangenen Tagen waren sie aufgefordert, im Drive-in-Verfahren am Straßenverkehrsamt in Holzminden einen Abstrich nehmen zu lassen.

Die Ergebnisse waren am Mittwoch bereits da. Natürlich geht das Verfahren jetzt erneut los: Mit wem hatte die positiv getestete Person Kontakt? Wer muss in Quarantäne?

Für das Team des Gesundheitsamtes ist das gestrige Testergebnis nur ein Zwischenstand. Das negative Testergebnis sollte die Betroffenen nicht zu sicher machen. Sollten sie in den nächsten Tagen Symptome zeigen, müssen sie sich sofort bei ihrem Arzt oder im Gesundheitsamt melden. Und sie müssen bis zum 18. September zu Hause bleiben.

Die Anzahl der aktuell Infizierten ist damit auf sieben Personen gestiegen. (rei)