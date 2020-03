Mittwoch, 18. März 2020

Kreis Holzminden: Einschränkungen auch bei der AWH

Das Entsorgungszentrum der AWH in Holzminden bleibt geöffnet. Grüngut wird aber nicht mehr angenommen.

Kreis Holzminden. Im Zuge der vorbeugenden Maßnahmen vor dem Coronavirus schließt die AWH die Anlagen in Bevern, Boffzen, Eschershausen, Polle und Stadtoldendorf ab Freitag, 20. März. Die Anlagen in Bodenwerder, Delligsen und Holzminden bleiben weiterhin geöffnet, nehmen ab dem 20. März jedoch kein Grüngut mehr an. Dieses soll im eigenen Garten gelagert bzw. kompostiert werden.Die AWH bittet ihre Kunden, alle Anlieferungen auf das Notwendige und nicht Verschiebbare zu beschränken. Mit den Maßnahmen will die AWH eine langsamere Ausbreitung des Corona-Virus ermöglichen. Die AWH bittet ihre Kunden um Beachtung und Mithilfe.