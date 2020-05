Sonntag, 24. Mai 2020

Kreis Holzminden: Erfolgreich im Kampf gegen das Virus

Die Masken wurden extra aufgesetzt, weil für das Foto der Abstand verringert wurde. Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes (von links): Alina Päsler (Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr), Marion Überdick (MFA), Georg-Andreas Seeliger (Containment Scout des RKI), Lena-Alicia Hettling (Verwaltungsfachkraft-Auszubildende), Dr. Ursula Schaper (Leiterin des Bereichs Gesundheitswesen) und Michael Kos (Gesundheitsaufseher). Foto: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Kreis Holzminden. Zwei aktive Coronavirus-Infektionen gibt es derzeit noch im Landkreis Holzminden. Insgesamt 106 Infektionen sind seit dem ersten Fall am 11. März festgestellt worden. Sieben Menschen haben ihr Leben verloren. Aber im Gegensatz zu anderen Landkreisen in Deutschland, die unter vielen Todesfällen, starken Fallzahlen und hohen Erkrankungsraten leiden, gehört der Kreis zwischen Weser und Ith zu den Gebieten mit den geringsten Infektionszahlen in Deutschland. Das hat sicherlich damit zu tun, dass sich die Menschen im Kreis an die Hygiene- und Abstandsregeln halten. Aber der Hauptgrund dürfte darin liegen, dass hier das Gesundheitsamt des Kreises konsequent die Pandemie bekämpft, mögliche „Hotspots“ eliminiert und Infektionsketten aufgeklärt hat.

